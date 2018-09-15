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«Не выдержит и развалится»: эксперт предрек Крымскому мосту трагическое будущее
Построенный оккупационными властями с рядом серьезных нарушений Крымский мост, соединивший аннексированный Крым с РФ, подвергается многим разрушительным факторам. В том числе, некоторые его конструкции и отдельные участки могут не справиться с нагрузкой и развалиться. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Сегодня» заявил экс-заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша. По его словам, мост является «рискованным объектом».
«Крымский мост я могу охарактеризовать как рискованный объект... Постоянно будет существовать вероятность того, что этот мост будет разрушен в результате того, что он расположен в такой критичной зоне, которая подвержена природным катаклизмам – очень сильные штормы, которые начинаются в той местности с ноября месяца и продолжаются практически до лета», – пояснил он.
Кваша добавил, что тот, кто строил этот мост, возможно, и не давал стопроцентной гарантии, что данный объект инфраструктуры сможет простоять 25-100 лет.
Теги: Донбасс, Крым, мост
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