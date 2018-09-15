Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

«Не выдержит и развалится»: эксперт предрек Крымскому мосту трагическое будущее

15.09.2018 19:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Не выдержит и развалится»: эксперт предрек Крымскому мосту трагическое будущее

Построенный оккупационными властями с рядом серьезных нарушений Крымский мост, соединивший аннексированный Крым с РФ, подвергается многим разрушительным факторам. В том числе, некоторые его конструкции и отдельные участки могут не справиться с нагрузкой и развалиться. Как передает replyua.net, об этом в интервью «Сегодня» заявил экс-заместитель министра чрезвычайных ситуаций Украины Василий Кваша. По его словам, мост является «рискованным объектом».

«Крымский мост я могу охарактеризовать как рискованный объект... Постоянно будет существовать вероятность того, что этот мост будет разрушен в результате того, что он расположен в такой критичной зоне, которая подвержена природным катаклизмам – очень сильные штормы, которые начинаются в той местности с ноября месяца и продолжаются практически до лета», – пояснил он.

Кваша добавил, что тот, кто строил этот мост, возможно, и не давал стопроцентной гарантии, что данный объект инфраструктуры сможет простоять 25-100 лет. 



Теги: Донбасс, Крым, мост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх