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Столтенберг заявил, что НАТО не уступит России и объявил об увеличении военных расходов

15.09.2018 19:35
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал позицию организации по поводу отношений с РФ. По его словам, страны-союзники поддаваться напору России не намерены. 

Об этом пишет "Голос Америки". 

Столтенберг после встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном сообщил, что не видит противоречия в жесткой и решительной позиции по отношению к России, объединенной с поиском диалога. 

По его словам, сейчас РФ вкладывает ресурсы в многочисленные военные возможности, что вынудило союзников по НАТО впервые после "холодной войны" увеличить расходы на оборону.

Кроме того, как отметил генсек НАТО, альянс по-прежнему поддерживает Грузию и Украину в деле их вступления в организацию.

Иисточник : https://strana.ua 



Теги: Россия, Донбасс, военные
 
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