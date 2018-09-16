"Готовы даже по Крыму", - Лавров в Берлине озвучил ультиматум по Украине – подробности скандального заявления

16.09.2018 18:54

Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия только после того возобновит уплату взносов в ПАСЕ и начнет диалог по Украине, как с РФ будут сняты санкции. Россия даже готова обсуждать после этого Крым, передает "Диалог.UA".

Лавров об этом заявил на форуме в Берлине после того, как руководитель немецкой делегации Андреас Ник спросил у него, какой вклад готова сделать Россия, чтобы вернуться на заседание ПАСЕ. Лавров сказал, что Россия действительно перестала платить взносы в бюджет СЕ и так будет до той поры, пока с РФ не снимут санкции в Ассамблее. Российский министр обиженно напомнил, что якобы Россия платила взносы даже тогда, когда была лишена права голоса. "Но это не может длиться вечно", - нагло заявил российский министр