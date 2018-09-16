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"Готовы даже по Крыму", - Лавров в Берлине озвучил ультиматум по Украине – подробности скандального заявления
16.09.2018 18:54
Министр иностранных дел РФ заявил, что Россия только после того возобновит уплату взносов в ПАСЕ и начнет диалог по Украине, как с РФ будут сняты санкции. Россия даже готова обсуждать после этого Крым, передает "Диалог.UA".
Лавров об этом заявил на форуме в Берлине после того, как руководитель немецкой делегации Андреас Ник спросил у него, какой вклад готова сделать Россия, чтобы вернуться на заседание ПАСЕ. Лавров сказал, что Россия действительно перестала платить взносы в бюджет СЕ и так будет до той поры, пока с РФ не снимут санкции в Ассамблее. Российский министр обиженно напомнил, что якобы Россия платила взносы даже тогда, когда была лишена права голоса. "Но это не может длиться вечно", - нагло заявил российский министр
Теги: Россия, Донбасс, ультиматум, ПАСЕ, Лавров
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