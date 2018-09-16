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СБУ предотвратила создание новой "схемы" финансирования боевиков "ЛНР"
Службе безопасности Украины удалось предотвратить создание нового механизма финансирования деятельности боевиков "ЛНР" под видом сбыта иностранной продукции.
Об этом сообщает пресс-центр ведомства, передает tribun.com.ua.
Как стало известно сотрудникам СБУ, "чиновники" фейковой "республики" и менеджмент коммерческой структуры из РФ планировали возобновить часть производства на разворованном террористами Стахановском вагоноремонтном заводе.
Российские дельцы для получения сертификатов от имени фирмы из РФ обратились в конструкторское бюро, функционирующее на подконтрольной Украине территории.
Благодаря незаконной технической документации они собирались легализовать производство и реализацию запчастей под видом продукции иностранного происхождения в Россию и другие страны СНГ.
По материалам расследования СБУ конструкторское бюро разорвало контракт с российской фирмой. Техническая документация на комплектующие признана недействительной.
Теги: Донбасс, ремонт, финансирование, завод, СБУ, вагон, ЛНР, боевики, продукция, РФ
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