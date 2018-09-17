Беспредел и бандитская практика: Путин и "Единая Россия" врут - коммунисты в РФ массово выводят людей на протесты

17.09.2018 12:10

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко анонсировал акции протеста на центральной площади Владивостока и бессрочную голодовку из-за подделки результатов голосования "Единой Россией".

Партия КПРФ обвинила кандидата от "Единой России" Андрея Тарасенко в фальсификации результатов голосования и призвала сторонников к протестам, передает "Диалог.UA". "Мы пойдем до конца. Будем выводить людей на акции протеста, если надо будет. Это беспредел не только в отношении Приморского края, это беспредел в отношении всей страны, всей политической системы и даже в отношении руководства страны", - заявил кандидат от коммунистов Андрей Ищенко.

По его словам, ночью при подсчете 95,7% КПРФ лидировала с отрывом, то есть их поддержал 51% избирателей, а 46% были за Тарасенко, но под утро протоколы были сфальсифицированы. "Они переписывают результаты. Это бандитская практика. Не может быть такого, чтобы после подсчета более 90% протоколов разница в 7% голосов исчезла", - резюмировал пресс-секретарь КПРФ Ющенко. Напомним, Путин больше не любимчик россиян - эксперты констатировали крушение рейтинга президента РФ.



Источник: www.dialog.ua