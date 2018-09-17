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Дворцовый переворот в Кремле: генерал указал на серьезные проблемы для Путина

17.09.2018 18:37
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Дворцовый переворот в Кремле: генерал указал на серьезные проблемы для Путина

Ближайшее окружение Путина не в восторге от ситуации, в которую он их загнал, считает генерал

Персональные санкции против "друзей Путина" могут подтолкнуть российских олигархов на "дворцовый переворот" в Кремле или, как минимум, серьезно надавить на президента РФ.

Такое мнение озвучил в интервью "Фактам" ветеран внешней разведки, украинский эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, Запад серьезно прижал окружение российского лидера, которое очень недовольно нынешним своим положением из-за личных целей Владимира Путина.

"Ситуация не нравится российским олигархам. Они уже устали от того, что им нельзя подписывать договора с иностранными партнерами, что они элементарно не могут поехать отдыхать на какой-нибудь крутой курорт", – сказал Богдан.

Генерал считает, что, как минимум, "друзья Путина" могут оказать давление на своего "хозяина", но ситуация может обернуться и еще худшими последствиями для Путина.

"Возможно, что и в России дело дойдет до "дворцового переворота", если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится", – прогнозирует ветеран разведки.

Ранее известный российский финансист и блогер Слава Рабинович называл главный способ, как свергнуть Путина. По его мнению, российский народ еще не созрел на революцию, поэтому Запад должен вводить персональные санкции против "друзей Путина" – олигархов и политиков, что в итоге может повлечь за собой "дворцовый переворот" в Кремле.

Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе миллиардеров, а также высокопоставленных чиновников. Также пострадали и крупные российские компании. Был опубликован полный список изгоев.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, переворот, Путин, Кремль
 
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