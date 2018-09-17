Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину

17.09.2018 20:25

Президент Беларуси Александр Лукашенко едет в Сочи на встречу к российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы назвать имя своего преемника.

С громким инсайдом о Беларуси выступил близкий к Кремлю telegram-канал "Незыгарь", передает "Диалог.UA" со ссылкой на ЛентаUA.net. Кремль неофициально через подконтрольные ресурсы продолжает распускать слухи о скорой смене власти в Беларуси.

"Незыгарь" выступил с очередной "сенсацией" о том, что Лукашенко якобы согласился на требование Кремля покинуть президентский пост. Именно с этим, утверждает telegram-канал, и связан скорый визит белорусского лидера в Сочи на встречу с Путиным. Произойдет это уже 21 сентября.

"Лукашенко дали время подумать, и он должен будет сообщить президенту (Путину - ред.) имя своего преемника", - отметил "Незыгарь", добавив, что "дальнейшее его (Лукашенко) пребывание (у власти), как и продолжение семейной династии (через сына - ред.) отвергли". Важно отметить, что в РФ в последнее время начали активно всплывать инсайды не только о смене власти в Беларуси, но и о планах Кремля оккупировать всю республику.



Источник: www.dialog.ua