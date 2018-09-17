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Ученые: агония Земли начнется в 2040 году
Исследователи считают, что человечество может погибнуть уже в 2040 году.
Как информирует replyua.net со ссылкой на express.com, учёные напомнили о том, что ещё в 1973 году эксперты обработали специальную программу на мощном компьютере в Австралии и получили результат, свидетельствующий о том, что в 2040 году начнется масштабная коллапс из-за загрязнения окружающей среды и очень высокого роста населения.
Ученые заявляют, что мир не выдержит существующие темпы промышленного развития, которые продолжаются почти 2 столетия. Согласно новым полученным данным, качество жизни человечества начнет падать в 2020 году. К этому времени Земля будет находиться уже в критическом состоянии, и по всей планете начнутся массовые смерти из-за загрязнения окружающей среды.
В течение нескольких лет население упадет до уровня начала XX века, а в период с 2040 по 2050 годы начнется финальная агония Земли. Цивилизованная жизнь прекратит свое существование, хотя не исключено, что кто-то из людей сможет выжить.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Земля, Апокалипсис
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