Ученые: агония Земли начнется в 2040 году

17.09.2018 08:15

Исследователи считают, что человечество может погибнуть уже в 2040 году.

Как информирует replyua.net со ссылкой на express.com, учёные напомнили о том, что ещё в 1973 году эксперты обработали специальную программу на мощном компьютере в Австралии и получили результат, свидетельствующий о том, что в 2040 году начнется масштабная коллапс из-за загрязнения окружающей среды и очень высокого роста населения.

Ученые заявляют, что мир не выдержит существующие темпы промышленного развития, которые продолжаются почти 2 столетия. Согласно новым полученным данным, качество жизни человечества начнет падать в 2020 году. К этому времени Земля будет находиться уже в критическом состоянии, и по всей планете начнутся массовые смерти из-за загрязнения окружающей среды.

В течение нескольких лет население упадет до уровня начала XX века, а в период с 2040 по 2050 годы начнется финальная агония Земли. Цивилизованная жизнь прекратит свое существование, хотя не исключено, что кто-то из людей сможет выжить.

Источник: https://from-ua.com