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В США акула напала на людей, есть погибшие
17.09.2018 10:15
Погиб 20-летний мужчина.
В американском штате Массачусетс акула напала на человека, от полученных травм мужчина погиб. Об этом сообщает ВВС.
В сообщении говорится, что инцидент произошел вчера, 15 сентября, в городке Велфи (штат Массачусетс) на одном из пляжей города. Мужчина в возрасте 20 лет занимался серфингом, когда его атаковала акула.
Отмечается, что спасатели достали его из воды, но позже в больнице мужчина погиб от полученных ранений. Имя погибшего пока не обнародовали, однако его семью известили об инциденте.
Власти города закрыли минимум на сутки все пляжи.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: США, Донбасс, акула, нападение
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