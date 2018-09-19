Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Названо самое смертоносное заболевание в мире

19.09.2018 22:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названо самое смертоносное заболевание в мире

Каждый четвертый является носителем.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), туберкулез стал самым смертоносным заболеванием в мире, опередив синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

В отчете ВОЗ отмечается, что в 2017 году 10 миллионов человек заболели туберкулезом, от болезни умерло 1,6 миллиона человек.

С 2000 года смертность от туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных сократилось на 44%, среди ВИЧ-отрицательных лиц - на 29%. Именно люди с ВИЧ находятся под угрозой особенно быстро заболеть туберкулезом.

Количество новых случаев ежегодно сокращается на 2%, отметили в ВОЗ. Быстрые темпы - в Европе и Африке, 5% и 4% соответственно. Впрочем, около 3,5 миллиона случаев остаются недиагностированными или незарегистрированными.

По данным организации, профилактике и лечению туберкулеза в странах с низким и средним доходом в 2018 году не хватает 3,5 миллиарда долларов. Сумма может вырасти почти вдвое к 2022 году, если не принимать меры.

Проблемой является и то, что все больше людей имеют резистентную форму туберкулеза - болезнь не реагирует на рифампицин, наиболее эффективный препарат первой линии.

По оценкам ВОЗ, каждый четвертый является носителем туберкулезной инфекции.



Теги: Донбасс, туберкулез, болезнь, медицина, заболевания
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх