Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: что предлагает Израиль в ответ на угрозы России

19.09.2018 07:00

Вчера в экстренном порядке был проведен телефонный разговор между главой Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Темой разговора, конечно же, стали вчерашние события в Сирии. Премьер Нетаньяху провел сегодня телефонный разговор с Владимиром Путиным и отметил, что его страна готова передать всю необходимую информацию для того, чтобы провести качественное расследование этого инцидента.

Также он предложил направить в столицу России командующего израильскими Военно-воздушными силами, передает "Диалог.UA". Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, положил всю ответственность за сбитый самолет ИЛ-20 на Сирию, а также выразил глубочайшие соболезнования по поводу гибели российских солдат. В конце, он отметил, что очень важно существование постоянной координации Израиля и России в области обеспечения безопасности.

Напомним, что Владимир Путин дал свой комментарий насчет сбитого самолета ИЛ-20, где пригрозил ответными военными мерами. В свою очередь, Израиль также дал свой официальный комментарий в связи с этим инцидентом и назвал причиной крушения российского разведывательного самолета хаотичный огонь ПВО сирийской армии. Также смотрите, как в социальных сетях отреагировали на крушение ИЛ-20.



Источник: www.dialog.ua