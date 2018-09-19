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Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: что предлагает Израиль в ответ на угрозы России
Вчера в экстренном порядке был проведен телефонный разговор между главой Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Темой разговора, конечно же, стали вчерашние события в Сирии. Премьер Нетаньяху провел сегодня телефонный разговор с Владимиром Путиным и отметил, что его страна готова передать всю необходимую информацию для того, чтобы провести качественное расследование этого инцидента.
Также он предложил направить в столицу России командующего израильскими Военно-воздушными силами, передает "Диалог.UA". Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, положил всю ответственность за сбитый самолет ИЛ-20 на Сирию, а также выразил глубочайшие соболезнования по поводу гибели российских солдат. В конце, он отметил, что очень важно существование постоянной координации Израиля и России в области обеспечения безопасности.
Напомним, что Владимир Путин дал свой комментарий насчет сбитого самолета ИЛ-20, где пригрозил ответными военными мерами. В свою очередь, Израиль также дал свой официальный комментарий в связи с этим инцидентом и назвал причиной крушения российского разведывательного самолета хаотичный огонь ПВО сирийской армии. Также смотрите, как в социальных сетях отреагировали на крушение ИЛ-20.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Израиль, телефон, разговор, Сирия
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