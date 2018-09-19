Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: что предлагает Израиль в ответ на угрозы России

19.09.2018 07:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: что предлагает Израиль в ответ на угрозы России

Вчера в экстренном порядке был проведен телефонный разговор между главой Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Темой разговора, конечно же, стали вчерашние события в Сирии. Премьер Нетаньяху провел сегодня телефонный разговор с Владимиром Путиным и отметил, что его страна готова передать всю необходимую информацию для того, чтобы провести качественное расследование этого инцидента.

Также он предложил направить в столицу России командующего израильскими Военно-воздушными силами, передает "Диалог.UA". Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, положил всю ответственность за сбитый самолет ИЛ-20 на Сирию, а также выразил глубочайшие соболезнования по поводу гибели российских солдат. В конце, он отметил, что очень важно существование постоянной координации Израиля и России в области обеспечения безопасности.

Напомним, что Владимир Путин дал свой комментарий насчет сбитого самолета ИЛ-20, где пригрозил ответными военными мерами. В свою очередь, Израиль также дал свой официальный комментарий в связи с этим инцидентом и назвал причиной крушения российского разведывательного самолета хаотичный огонь ПВО сирийской армии. Также смотрите, как в социальных сетях отреагировали на крушение ИЛ-20.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, Израиль, телефон, разговор, Сирия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх