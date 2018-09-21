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Кремлю придется проститься с активами в США: у Трампа рассказали о новых санкциях
Закон об ужесточении санкций против РФ, подписанный президентом США Дональдом Трампом 20 сентября, имеет ряд весьма жестких ограничений.
Белый дом уже обнародовал подробности нового санкционного удара против РФ, передает "Диалог.UA". В четверг, 20 сентября, Трамп внезапно усилил санкции против РФ в связи с продолжающейся агрессией против Украины. Документ содержит весьма неприятные для Кремля ограничения.
Так, Трамп запретил всем финучреждениям США выдавать займы и кредиты лицам из санкционного списка на сумму свыше 10 миллионов долларов. Под запретом для для этих российских лиц оказались и все операции с иностранной валютой, подпадающие под юрисдикцию США, в частности, переводы.
Трамп своей подписью также распорядился заблокировать все имущество лиц из "черного списка" на территории США. Передать, продать или вывезти его за пределы Соединенных Штатов теперь будет невозможно. Помимо этого, Трамп также запретил американцам инвестировать и покупать ценные бумаги у лиц под санкциями. Под запретом получение от них, а также предоставление им взносов, средств, товаров и услуг. Вопросы о предоставлении лицам из санкционного списка гарантии, страховки и продления кредита в связи с экспортом, в соответствии с новым законом, должен будет одобрить Экспортно-импортный банк США.
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп, Кремль, санкции
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