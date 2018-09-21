В пещере на Марсе разглядели силуэт пришельца

21.09.2018 13:00

Открытие сделал известный уфолог.



Неугомонный уфолог и искатель правды Скотт Уоринг сделал очередное громкое заявление, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



По словам тайванского исследователя, он рассматривал снимки Марса, сделанные американским ровером «Спирит», и обнаружил на одном из фото затаившегося в пещере пришельца. Вот что пишет специалист:



"Друзья, я нашел на Марсе это лицо рептилоида, выглядывающее на свет из темноты пещеры. Создается впечатление, что инопланетянин решал в тот момент, нападать ему на марсоход или оставаться в своем укрытии. Можно также предположить, что данное существо оказалось напугано появлением робота. Наконец, не исключаю, что это был не живой организм, а давно окаменевшие останки. Так или иначе, перед нами невероятно интересная находка. Было бы здорово, если бы НАСА повернуло тогда ровер и запечатлело рептилоида более качественно. Жаль, что ведомство не выполняет просьбы обычных людей вроде нас с вами".



А почему Скотт уверен, что ровер в тот момент не развернулся и не снял гуманоида более качественно, задается естественным вопросом один и пользователей Интернета? Другое дело, что такой снимок сотрудники НАСА никогда не выложат в свободный доступ…



