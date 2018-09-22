«ЛНР» зарегистрировала кандидатов на свои «выборы»

22.09.2018 22:31

В «выборах ЛНР» примет участие 8 кандидатов, среди них — нынешний врио группировки Леонид Пасечник.

Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ, передают novosti.dn.ua.

Помимо Пасечника о самовыдвижении заявили директор Ж/Д вокзала Луганска Наталья Сергун, «депутат ЛНР» Олег Коваль, директор ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Леонид Держак, сотрудник «Минкультуры» Роман Олексин, директор предприятия «Горсвет» Владимир Родионов, представитель «профсоюзов» Юрий Ряплов и директор Перевальского исторического музея Людмила Руснак.

Пасечник возглавил группировку «ЛНР» после силового переворота в группировке из-за конфликта между главой «МВД» Игоря Корнета и Игоря Плотницкого. До этого он возглавлял «МГБ ЛНР».

После захвата «государственных» зданий в Луганске подчиненными Корнета Плотницкий выехал в Россию. Недавно человека похожего на него видели в ресторане в Москве.

«Выборы» на неподконтрольной Украине части Донбасса запланированы на 11 ноября. Как сообщало российское издание РБК, решение о проведении голосования принято в Кремле.