Беларусь собирается отказаться от доллара

24.09.2018 17:10

Правительство и Нацбанк Беларуси реализуют комплекс мер, направленных на исключение использования иностранной валюты в расчетах на территории республики.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства, передает UBR.

В соответствии с опубликованной антиинфляционной программой, данные меры будут реализованы в 2018-2020 годах с целью сокращения инфляционных ожиданий.

Кроме того, с этой же целью будут приняты решения Нацбанка и других госорганов по исключению использования привязки цен, тарифов, ставок и других платежей к иностранной валюте.

Глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур подчеркнул необходимость радикальных мер по дедолларизации экономики, в том числе номинирования всех договоров в белорусских рублях и исключения иностранной валюты из внутренних расчетов.

Минфин России поддерживает предложение президента-председателя правления ВТБ Андрея Костина о дедолларизации. Речь идет о том, что доллар не должен быть элементом обычного делового оборота в РФ.

Расчеты между третьими странами хотят вести в национальных валютах. Товары из России хотят экспортировать за рубли или нацвалюты стран-покупателей. Также предлагают минимизировать расчеты в иностранных валютах между российскими организациями, если в них нет необходимости.

Долю евро в международной торговле нужно увеличить, а долларовые расчеты в странах Еврсоюза сократить. Об этом ранее заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, евро должен стать лицом и инструментом новой, более суверенной Европы.