Неизвестная сущность прожгла землю в США

24.09.2018 15:58

На газоне появилось отверстие неизвестного происхождения.



Несколько дней назад очевидец позвонил пожарным города Мидвей (Арканзас) и сообщил о возгорании рядом с шоссе Highway 5 South. Прибывший отряд обнаружил горящую дыру, диаметром в 2 фута (60 см), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.



Из отверстия исторгалось открытое пламя, а вокруг дыры была видна сгоревшая трава.



По словам начальника пожарной охраны Дона Такера, дыра горела примерно 40 минут, после чего потухла. Огонь выходил из дыры на высоту 8 футов (2,4 метра).



Сейчас руководители округа пытаются понять, что стало причиной появления этого отверстия. Дыра находится совсем рядом с рекламным щитом и частным домом.

"Мы не верим в том, что это сделал метеорит или что был большой взрыв, мы также не верим в проделки Дьявола", - говорит судья округа Микки Пендерграсс, - "Мы связались с каждым коммунальным хозяйством, которое находится в зоне. И мы точно знаем теперь, что у них не было никаких аварий с трубами и другими коммуникациями и оборудованием. А ведь первой версией была именно утечка газа или что-то подобное".









Также пока неизвестно, что там на дне дыры и на какую глубину она уходит.



Местные геологи заверяют, что это точно не дыра от метеорита и также не след от молнии. Также сообщается, что тут нет никаких подземные залежей газа или нефти.













Владелец дома рассказывает, что он буквально недавно косил на этой лужайке траву и ничего странного не замечал. В данный момент геологи собираются тщательно исследовать странную дыру.



