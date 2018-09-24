Президент соседнего государства временно отстранен от должности

24.09.2018 19:04

Конституционный суд Молдовы временно отстранил Игоря Додона от занимаемой им должности президента. Соответствующее решение вышеуказанный орган принял по запросу депутатов из Демократической партии, сообщает replyua.net.

Временно исполняющим обязанности президента Молдовы, стал председатель парламента этой страны. Теперь он обладает правом подписывать указы о назначении министров сельского хозяйства, регионального развития и охраны окружающей среды. Напомним, что премьер-министр Молдовы ранее предлагал кандидатов на вышеуказанные должности, однако, президент категорически отказывался подписывать соответствующий указ.

«Согласно законодательству президент имеет право отклонить кандидатуры, предложенные премьер-министром, но только один раз. При повторном выдвижении тех же кандидатов он обязан подписать указ о назначении. Если президент и после повторного выдвижения не подпишет указ, то соответствующие его полномочия переходят к председателю парламента, который может подписать указы вместо президента», - сказано в сообщении, распространенном правительством Молдовы.

Также следует напомнить, что это уже не первое отстранение Додона от занимаемой им должности. Причем, подобный прецедент ранее происходил по той же причине.