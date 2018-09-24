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Применят ракеты и бомбы. РФ проведет в Крыму военные учения
В аннексированном Крыму и на РФ примут участие в учениях более 50 самолетов, в том числе сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота.
Начальник пресс-службы Южного военного округа России Вадим Астафьев заявил, что в совместных учениях примут участие более тысячи военнослужащих: «Будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около десяти кораблей Черноморского флота».
По его словам, эскадрильи истребителей Су-30СМ и бомбардировщиков Су-34 в районе полигонов Опук и Чауда применят ракеты и бомбы против условных целей .
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, бомба, военные учения
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