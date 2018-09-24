В Москве при выходе из спецприемника задержан Навальный

24.09.2018 11:15

Сегодня в Москве на выходе из спецприемника, в котором он находился месяц, задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.

Начальник избирательного штаба Навального Леонид Волков сообщил: «Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника. Открыли двери — и тут же провели в автобус. И повезли в неизвестном направлении».

При этом позже он выяснил, что Навального отправили в ОВД «Даниловский», где ему оформляют новое административное дело по ст. 20.2ч4 КоАП. Волков подчеркнул: «Алексей Навальный в ОВД „Даниловский“, ему оформляют новое административное дело по ст. 20.2ч4 КоАП. Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда. „Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека“. Санкция по этой статье — до 20 суток, но, вообще, конечно, это явный заход на фабрикацию нового уголовного дела. За безмерно „пострадавших“ терпил из Росгвардии. Как-то Золотов решил таким вот образом вести дуэль, видимо».

Источник: https://donpress.com