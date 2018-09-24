В России началась валютная паника: банки под угрозой

24.09.2018 09:00

Россияне начали массово забирать из банков свои валютные сбережения, что может повлечь за собой серьезные негативные последствия для финансовой системы страны.

"Минус $1,5 млрд — только за август. Дальше, как говориться, больше. Причиной тому стали многочисленные заявления наших высокопоставленных чиновников о том, что они-де не боятся возможного отключения наших государственных банков от долларовых расчетов, которыми угрожают ноябрьские санкции, анонсированные Вашингтоном", - отмечает издание "Московский комсомолец".

По мнению журналистов, российское финансовое руководство своими заявлениями посылает сигнал Западу о том, что не боится санкций. Однако на слова отреагировали вкладчики, на счетах которых совокупно находится $87 млрд.

"Из всех финансовых руководителей только глава ЦБ Эльвира Набиуллина не устает повторять, что вкладам российских граждан в любой валюте ничего не угрожает", - говорится в материале.

В то же время, эксперты опасаются, что такой масштабный отток частных валютных вкладов приведет к постепенному ослаблению рубля и девальвации российской национальной валюты.

Источник: https://antikor.com.ua