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В России началась валютная паника: банки под угрозой
Россияне начали массово забирать из банков свои валютные сбережения, что может повлечь за собой серьезные негативные последствия для финансовой системы страны.
"Минус $1,5 млрд — только за август. Дальше, как говориться, больше. Причиной тому стали многочисленные заявления наших высокопоставленных чиновников о том, что они-де не боятся возможного отключения наших государственных банков от долларовых расчетов, которыми угрожают ноябрьские санкции, анонсированные Вашингтоном", - отмечает издание "Московский комсомолец".
По мнению журналистов, российское финансовое руководство своими заявлениями посылает сигнал Западу о том, что не боится санкций. Однако на слова отреагировали вкладчики, на счетах которых совокупно находится $87 млрд.
"Из всех финансовых руководителей только глава ЦБ Эльвира Набиуллина не устает повторять, что вкладам российских граждан в любой валюте ничего не угрожает", - говорится в материале.
В то же время, эксперты опасаются, что такой масштабный отток частных валютных вкладов приведет к постепенному ослаблению рубля и девальвации российской национальной валюты.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Россия, Донбасс, доллар, валюта, рубль
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