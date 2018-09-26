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Госдума РФ поддержала повышение пенсионного возраста
26.09.2018 14:25
Госдума РФ поддержала законопроект о пенсионной реформе во втором чтении.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечает, что депутаты одобрили поправки президента России Владимира Путина, в том числе о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63.
Также, Володин отметил: «Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, пенсионер, возраст, повышение, Госдума
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