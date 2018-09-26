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Найдена машина времени Гитлера: ученые установили ее местонахождение
По сообщениям некоторых экспертов, нацистами была создана временная машина, которая получила название "Колокол".
Эта машина в годы Второй мировой войны была тайно перевезена в Южную Америку, передает "Диалог.UA". Гитлер приказал хранить это секретное оружие под названием "Wunderwaffe" на крайне секретном объекте "Der Riese", который находился в Совиных горах. Сейчас это современная территория Польского государства.
При проведении испытаний "Колокола" погибли несколько ученных Адольфа Гитлера. Это устройство способно совершать путешествия во времени и имеет характеристики антигравитации. Якоб Спорренберг, который является офицером СС, якобы поведал, что ему известно об этой машине времени, когда над ним проходил суд за военные преступления в соседней Польше. На его слова, собственно, и ссылаются эксперты, которые утверждают, что эта машина времени существует.
Если верить непроверенным источникам, Спорренберг сообщил, что были убиты инженеры, ученые и техники, дабы сохранить тайну существования "Колокола". Слова нацистского офицера были записаны спецслужбами Польши в секретных стенограммах. Данная машина времени имеет длину 4 метра 57 сантиметров и ширину 2 метра 75 сантиметров. При работе это мифическое устройство создает характерный гул. По заявлению Игоря Витковски, который является польским исследователем, всего "Колокол" наряду с энергетическим полем занимает площадь около 200 метров. Также отмечается, что люди, которые находились в зоне работы машины времени, быстро погибали, а растения быстро разлагались. Именно это стало причиной гибели пяти из семи ученых нацистов, которые тестировали это устройство.
По утверждениям эта машина создавала на своей зеркальной верхушке образы из прошлого. Напомним, что на этой неделе в США был зафиксирован крайне необычный закат, который один из американских граждан принял за приближение мифической планеты Нибиру. Ранее в небе над Швейцарией астрофотографом Йораном Стрендом было запечатлено якобы лицо пришельца. 17 сентября сторонники конспирологических теорий запечатлели, будто бы в небе над Британскими островами нависла никем не доказанная планета Нибиру.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Вторая Мировая война, Южная Америка, Гитлер, машина времени
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