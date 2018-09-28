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К 2020 году водительские права станут электронными

28.09.2018 12:45
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К 2020 году водительские права станут электронными

Через 2 года в Дании появится мобильное приложение, которое заменит обычные водительские удостоверения в виде пластиковой карточки. Вдобавок будет разработана электронная база данных с информацией обо всех водителях, отмечает Европульс.

Электронное водительское удостоверение не полностью вытеснит пластиковую карточку. Водители смогут пользоваться и электронной, и аналоговой версией, но каждая пластиковая карточка будет зарегистрирована в общей базе.

Похожие инициативы есть и в других европейских странах. Например, в Польше в этом году начнет действовать электронный каталог, который позволит водителям брать с собой только гражданские документы – водителей через него будут идентифицировать по паспорту, а машину – по номеру. Но Дания станет первой страной ЕС, где водитель может полностью перейти на электронные документы.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, права, водитель, автомобиль
 
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