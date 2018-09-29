Ким Ахеджаков: после сказанного Тимошенко даже россияне в легком шоке

29.09.2018 09:14

Как передает replyua.net, лидер партии «ВО Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о своем намерении не просто разобраться с Коболевым, а и вовсе покончить с НАК «Нафтогаз Украины». Долго откладывать разборки с «Нафтогазом» Тимошенко не планирует, сразу после победы на выборах примет такое решение. Ранее Тимошенко уже усела заявить, что планирует поквитаться лично с Коболевым и Витренко.



Комментируя заявление Тимошенко, украинский блогер Ким Ахеджаков напомнил, что «Нафтогаз» – это крупнейший плательщик налогов в Украине и компания, которой должен российский «Газпром» 2,6 миллиарда долларов.



Ким Ахеджаков задается вопросом, каких лозунгов нам еще ожидать от лидера электоральных симпатий, согласно социологическим поросам? Тимошенко заявляет о намерениях арестовать всех причастных к предоставлению безвиза и Томоса УПЦ? Тимошенко обещает открыть уголовные дела на всех участников АТО? Тимошенко обещает сделать русский язык государственным? Тимошенко обещает съездить на рыбалку с Владимиром Путиным и все порешать? Блогер отмечает, что, скорее всего, кто-то уже 2,6 миллиарда предоплаты получил.