- Не открывают счета: Европейские банки приравняли Украину к Судану и России11:18
- Хакеры взломали миллионы аккаунтов в Facebook: что происходит10:29
- «Только ногами вперед»: российский журналист рассказал, сколько еще Путин будет при власти10:16
- Набитая перчатка на деревянном рычаге: стало известно, что скрывает королева Елизавета от людских глаз09:27
- Ким Ахеджаков: после сказанного Тимошенко даже россияне в легком шоке09:14
- Криштиану Роналду идет в суд из-за обвинения в изнасиловании09:00
- В Библии нашли дату Третьей мировой: Россия и Китай атакуют США, человечество погибнет22:01
- Из РФ поступает мало хлора: Эксперт пояснил, почему в «ДНР» люди отравились водой21:30
- Необходимость России в «ДНР» и «ЛНР» после 2019 года отпадет, – российский политолог20:00
- Представитель России в ОБСЕ назвал условие для устойчивого перемирия на Донбассе18:03
Набитая перчатка на деревянном рычаге: стало известно, что скрывает королева Елизавета от людских глаз
Королева Великобритании Елизавета II имеет искусственную руку, которой можно махать подданным в случае усталости.
Устройство представляет собой набитую перчатку на деревянном рычаге. «Руку» легко можно привести в движение, и она начнет «ходить туда-сюда».
Искусственную руку Елизавете II в шутку подарили несколько лет назад австралийские студенты, рассказала дочь монарха принцесса Анна в книге Роберта Хардмана «Королева мира». Елизавете II понравился подарок. Анна утверждает, что королева никогда не использовала искусственную руку на публике, но в семье устройство стало любимым предметом для шуток.
В июле специалисты по этикету рассказали, что Елизавета II почти всегда ходит в перчатках из-за практичности. Они предотвращают передачу микробов, ведь в течение дня монарх пожимает руки многим людям.
92-летняя Елизавета II занимает престол уже 66 лет. Она является не только королевой Великобритании, но также главой англиканской церкви, главой Содружества наций и монархом в 15 независимых государствах, в том числе Австралии, Канаде и Новой Зеландии.
Королева Великобритании Елизавета II ошеломила ближайших родственников своим судьбоносным решением. Так, инсайдер в Букингемском дворце отмечает, что Королева Великобритании, которой сейчас 92 года, приходит к решению отречься от престола в пользу своего внука Уильяма, вместо сына Чарльза.
Елизавета II считает, что Уильям и Кейт смогут привнести в монархию новую жизнь, ведь они достаточно популярны в народе.
Источник : politeka.net
Теги: Донбасс, королева Елизавета, перчатки
- Обнародованы данные параллельного подсчета избирательного штаба ПР
- В Луганской области погиб депутат от Партии регионов
- Почему Бориса Колесникова убирают из главных регионалов Донетчины
- На митинге в Краматорске осудили экстремизм и станцевали под музыку (ФОТО)
- Народный депутат задержал скандального представителя Партии регионов (ВИДЕО)
- Анна Герман выращивает помидоры и пишет книги
- В «ДНР» хотят поддержать акцию эко-активистов в Мариуполе — Hyser10:45
- Погода в Донецкой области 29 сентября10:07
- В Донецкой области возобновляют водоснабжение08:29
- Вооруженные боевики «ДНР» нашли новый повод не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ22:34
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины 21:45
- Из РФ поступает мало хлора: Эксперт пояснил, почему в «ДНР» люди отравились водой21:30
- Развестись дороже, чем жениться: сколько стоят услуги ЗАГСа в ОРДО21:14
- Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"20:45
- «Депутат ДНР» Тинянский пообещал российским кураторам «громкий взрыв»20:15
- Необходимость России в «ДНР» и «ЛНР» после 2019 года отпадет, – российский политолог20:00
- Не открывают счета: Европейские банки приравняли Украину к Судану и России11:18
- Кабмин отложил повышение цены на газ для населения до 18 октября11:03
- В «ДНР» хотят поддержать акцию эко-активистов в Мариуполе — Hyser10:45
- Хакеры взломали миллионы аккаунтов в Facebook: что происходит10:29
- «Только ногами вперед»: российский журналист рассказал, сколько еще Путин будет при власти10:16
- Погода в Донецкой области 29 сентября10:07
- Журналист: если в своем заявлении о «Нафтогазе» Тимошенко не врет, то однозначно работает на Москву, причем совершенно открыто09:44
- Набитая перчатка на деревянном рычаге: стало известно, что скрывает королева Елизавета от людских глаз09:27
- Ким Ахеджаков: после сказанного Тимошенко даже россияне в легком шоке09:14
- Криштиану Роналду идет в суд из-за обвинения в изнасиловании09:00
- Как оскорбления изменяют структуру нашего мозга07:42
- 9 советов, как противостоять агрессии07:16
- Медики назвали главное правило здорового сна22:18
- Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание21:00
- Медики назвали основные причины постоянно холодных ног18:45
- Названа популярная сладость, способствующая похудению16:00
- "Секретное оружие" женщин по знаку зодиака11:00
- Осторожно! Эти привычки "убивают" зрение09:45
- Держитесь подальше от такого парня, как этот, на основании вашего знака Зодиака08:47
- Назван быстрый способ проверить щитовидную железу07:12
- Жители Горловки обвиняют «мэра» Приходько в обстреле в День города
- Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз
- Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию
- Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам
- Волкер сообщил о том, что в скором времени случится с "Л/ДНР"
- Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины
- Чего ждать от Кремля оккупированному Донбассу: появился интересный прогноз
- «Грохот обстрела». Жители Донецка и Макеевки напуганы сильными боевыми действиями
- Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців
- Главари "ЛДНР" и кураторы Кремля приходят в себя после диких потерь