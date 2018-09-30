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Украинец погиб мучительной смертью в метро Москвы: потрясенные очевидцы поделились подробностями
Свидетели ужасного инцидента заявили, что мужчина погиб по неосторожности. В результате проведенных мероприятий удалось выяснить, что погибшим оказался 39-летний гражданин Украины, передает "Диалог.UA".
Смертельная трагедия произошла вчера 29 сентября в Москве на станции метро "Тверская", в пресс-службе УВД на Московском метрополитене уточнили, что страшный инцидент имел место в 20:35. Мужчина стоял на краю платформы, выглядел прилично, не нервничал. Беды ничего не предвещало. Как рассказали очевидцы, украинец когда приближался поезд на мгновенье потерял равновесие, споткнулся и упал на рельсы под прибывающий состав. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда на мужчину избежать не удалось. Прибывшие через время медики констатировали смерть украинца.
Теги: Донбасс, Москва, метро, украинец, погиб
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