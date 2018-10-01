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Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения

01.10.2018 20:48
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Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения

Вместо примирения с оппонентами и возвращения соседям их суверенной территории Москва продолжает гнуть милитаристическую линию и "науськивать" население против мифического "внешнего врага".

МЧС России запустило так называемую "общероссийскую тренировку по гражданской обороне", которая на самом деле является скрытой подготовкой к войне. На эту "тренировку" сгоняют не только обычное население страны и рядовых служащих, но даже и чиновников, сообщает "Диалог.UA".

Сообщается, что органам власти и населению Российской Федерации необходимо отработать действия на случай внезапной внешней агрессии, которая "потребует перехода страны на военное положение". "Должны быть отработаны следующие вопросы: подготовка населения в области гражданской обороны, готовность пунктов управления, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения городков и систем связи и оповещения.

Всем руководителям на местах принять исчерпывающие меры и обеспечить готовность сил к реагированию", - заявил глава МЧС Евгений Зинчев на селекторном совещании в Москве. По словам министра, такие учения проводятся в соответствии с поручением правительства РФ. Согласно легенде учений, происходит обострение внешнеполитической обстановки, и Россия якобы становится объектом нападения, в результате чего по всей стране происходят крупномасштабные чрезвычайные ситуации и аварии.

Данная "тренировка" пройдет целых 4 дня, с 1 по 4 октября. Напомним, россиян на прокремлевском ТВ уже морально готовят к так называемой "гражданской войне" в Украине. При этом далеко не все телезрители знают, что эта война на самом деле гражданской не является. В то же время стало известно, что Путин может ввести войска в Сербию, чтобы "помочь" этой стране бороться с косоварами. Как ранее сообщалось, грузинский патриарх озвучил свою позицию относительно решения Варфоломея выдать Украине автокефалию.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, война, учения, чиновники
 
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