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США намерены применить против России серьезный инструмент влияния
Для Кремля инцидент, произошедший в британском Солсбери, когда были отравлены бывший шпион ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, будет иметь чрезвычайно большие последствия. Как пишет replyua.net, в эфире «ОбозТВ» бывший глава внешнеполитического ведомства Украины Константин Грищенко отметил, что Запад готовит «серьезный инструмент» влияния на Россию.
Согласно его словам, уже в настоящее время можно видеть, как Соединенное Королевство демонстрирует достаточно жесткую реакцию, и что самое главное – такую же реакцию демонстрируют и Соединенные Штаты Америки. Бывший глава МИД Украины заявил: «Еще в конце девяностых они приняли в резолюцию в Конгрессе, которая обязывает и требует от исполнительной власти применения невероятно жестких санкций. Это осуществляется в два этапа. Первый этап был пройден, а через некоторое время, определенное законодательством, наступает момент применения следующих санкций».
Согласно его словам, новые экономические ограничения против России – «это очень и очень серьезный инструмент. Наверное, более серьезного инструмента в мире в настоящее время просто не существует. Так что в данном случае, Российская Федерация будет ощущать усиление давления на себя уже не просто в политическом измерении, а и в чисто экономическом. Это станет причиной еще большей изоляции Кремля на арене международного сообщества».
Теги: Россия, США, Донбасс
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