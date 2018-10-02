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Очередной несуществующий военный успех боевиков "ЛНР": сепаратисты заявили о "сбитом" ими беспилотнике ВСУ. ВИДЕО

02.10.2018 08:38
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Очередной несуществующий военный успех боевиков "ЛНР": сепаратисты заявили о "сбитом" ими беспилотнике ВСУ. ВИДЕО

Сегодня боевики "ЛНР" сделали "громкое" заявление, что они якобы сбили беспилотник Вооруженных сил Украины.

Андрей Марочко, который является "подполковником" и "официальным представителем народной милиции ЛНР", заявил, что сепаратистскими подразделениями ПВО был сбит (наверно в иллюзиях) ударный БПЛА ВСУ "Фантом-4", осуществлявший разведку на оккупированной территорией Луганской области, передает "Диалог.UA".

Он заявил, что беспиолотник "сбили" в районе н.п. Нижнее Лозовое, которое находится в 65 километрах на Запад от Луганска и в 2 километрах на Юг от линии соприкосновения. Данный "подвиг" был совершен с использованием стрелкового оружия, когда БПЛА якобы пролетал над ними на высоте 300 метров.

Горе подполковник "милиции ЛНР" уточнил, что аппарат был оборудован не только фото-видеоаппаратурой, но и электромагнитным устройством, которое предназначено для переноски и сброса ручной гранаты, в данном случае гранаты Ф-1.

И напоследок, по традиции, боевик обвинил "ненавистную Америку" в поставке украинским военным данного летательного аппарата. Похоже, боевики никогда не перестанут винить во всем США и придумывать для себя победы на фронте, которых не существует.



Теги: США, Донбасс, милиция, граната, беспилотник, ЛНР, боевики, сбили, ВСУ
 
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