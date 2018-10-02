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"Все началось с Януковича", - в Сети вспомнили, что скончавшийся Карцев говорил об Украине, Путине и России. ВИДЕО
Роман Карцев скончался сегодня, 2 октября, ранним утром в московской больнице. Коллеги народного артиста рассказали, что Карцев долго и тяжело болел, однако причиной смерти стал инфаркт, передает "Диалог.UA".
Последний месяц для артиста был очень тяжелым, из-за этого даже пришлось отменить концерт, назначенный на ноябрь. Роман Карцев родом из Одессы, но много лет назад переехал в Москву. Однако Украину Карцев не забывал, он остро переживал все то, что творится на его родине, часто приезжал в Украину. Карцев всегда был открыт для украинских СМИ и любил обсуждать острые темы. Карцев признавался, что бывал в некоторых украинских городах по много раз. Он отмечал, что украинская публика понимает интеллектуальный юмор, она очень гостеприимная. "У меня болит сердце не только за Одессу, но и за Украину. Хочется, чтобы это все скорее закончилось, и люди смогли спокойно жить и работать", - говорил артист.
Он подчеркивал, что никому из политиков не верит, так как все они вруны. А о российском президенте Карцев предпочитал не говорить, только добавлял, что вообще его не слушает. "Они даже если хотят говорить правду, то все равно врут. Так что с этим все понятно и ясно. Политика – грязное дело. Поэтому ни одному политику не верю. Путина не слушаю", - рассказывал Роман Карцев. По его мнению, в происходящем сегодня в Украине виноват Янукович. Кроме того, Карцев считал, что Майдан, который сбежавший к Путину украинский предатель-президент должен был разогнать, ничего хорошего Украине не принес. "Это ужас. Это развалившаяся власть. Я считаю, что все началось с Януковича. Он должен был на корню зарубить Майдан", - подчеркивал актер. Роман Карцев говорил, что в России жесточайшая цензура, и сегодня она сильнее во много раз, чем это было раньше.
Великий артист считал, что РФ никогда не будет воевать с Америкой, не хватит ни ресурсов, ни ума. А все страшилки про "грозные" Штаты, НАТО и прочее, специально запускаются в массы, чтобы "добить" народ. "Это все нагнетается очень сильно, врага ищут — Америку нашли! Да никогда мы не будем воевать с Америкой! Никогда в жизни! Я думаю, все понимают, что это делается специально. Да, мол, есть такой враг, есть НАТО. Это делается политически", - отмечал комик. Друг Карцева, знаменитый юморист Михаил Жванецкий в шоке от случившегося. Он признается – понимал, что Карцев уйдет, но новость о его смерти стала настоящей драмой. "Это был инфаркт. Сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились. Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Нас было трое - Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья. Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно", - прокомментировал смерть Карцева Жванецкий.
Теги: Украина, Донбасс, Роман Карцев, Майдан, Янукович
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