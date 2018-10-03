Война неизбежна! Названо место, где начнутся военные действия

03.10.2018 13:19

Если США разместят свою военную дивизию в Польше на постоянной основе, Россия примет это как военный вызов. Об этом заявил российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Закон "О ратификации Генерального соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны" был подписан украинским президентом. По его словам, Польша, которая многие десятилетия находилась под протекторатом СССР, перестала скапливать войска на западе страны и понемногу перемещает силы на восток, чтобы быть готовой к противостоянию с Россией и отразить любую атаку. Он отмечает, что правительство Польши решило создать дивизию около реки Западный Буг, что находится глубоко на востоке страны. Отмечается, что военных в Польше не очень много, однако там готовятся разместить бронетанковую дивизию высшего класса. Фельгенгауэр убежден, что к ним вскоре может присоединиться дивизия из Германии и США. Эксперт утверждает, что сейчас в Польше есть военные, но они меняются каждый год, и это нельзя назвать постоянным дислоцированием. Однако как только США просрочат этот срок, то нарушат Хартию Россия - НАТО, а Россия воспользуется этим как поводом для начала крупномасштабного конфликта. Таким образом продолжение холодной войны может наступить гораздо раньше, чем кто-либо мог подумать. США и Польша ведут обсуждение насчет места дислокации американских военных. В Польше планируют соединить Калининградский залив с Гданьским при помощи канала через Вислинскую косу, против чего выступает Кремль.