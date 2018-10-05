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Разгадана тайна нью-йоркской мумии
Причиной смерти стала оспа.
В США ученые при помощи магнитно-резонансной томографии и рентгена, а также на основании архивных данных идентифицировали личность женщины, чья мумия была обнаружена в 2011 году в Нью-Йорке при проведении строительных работ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Как сообщает Live Science, мумия была поднята из земли ковшом экскаватора. Также были обнаружены многочисленные фрагменты металлического гроба, на котором стояло клеймо компании Fisk & Raymond. Он был поврежден экскаватором.
Следствие проверяло криминальную версию смерти. Полиция подозревала, что найдена жертва недавнего убийства. И только семилетнее исследование останков позволило установить личность умершей и воссоздать ее облик. Разгадать тайну помог и необычный гроб.
Архивные данные свидетельствуют о том, что металлические гробы в течение непродолжительного периода времени использовались в XIX веке для безопасной транспортировки тела на поезде или корабле. Именно этим объясняется хорошее состояние мумии.
Как рассказал Скотт Ворнаш, судебный археолог и медэксперт, женщина умерла в 1851 году. Она была погребена в одежде, напоминающей ночную рубашку XIX века, шапке и носках.
Химический анализ показал, что женщина скончалась в возрасте 26 лет. Исследователям удалось установить имя покойной. Ею оказалась афроамериканка Марта Петерсон - дочь жителей Нью-Йорка Джона и Джейн Петерсон.
Теги: Донбасс, Нью-Йорк, тайна, мумия
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