- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Прокуратура официально признала взрывы в Ичне диверсией - осталось выяснить, стоит ли за преступлением Россия16:41
- ЕС без проблем покупает украинский лес как "дрова" - британский эколог16:22
- В Минске на переговорах по Донбассу Украину представит Демченко вместо Кучмы15:40
- В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"14:22
- "Минск - 2" помог России стать "неуязвимой" в ООН: кто может заставить Кремль закончить войну на Донбассе13:42
Американские студентки рассказали о встрече с Иисусом
По словам девушек, они увидели Иисуса на горе.
История началась с идеи подняться на гору Dreamy Draw, которая находится близ города Финикс. Три студентки (Алиса Миллер, Кэсси Санчес и Джен Векман) проспали своё восхождение на гору, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
По их словам, с первых минут всё пошло не по плану. Когда девушки уже поднимались на возвышенность, то увидели там человека, похожего на Иисуса.
Человек, по рассказу студенток, имел волосы приличной длины и был одет в что-то наподобие халата. Когда героини истории подошли ближе к месту, то никого там не застали. Мужчина буквально растворился.
Под камнем на загадочном месте лежало послание и 300 долларов. Содержание записки напоминало некое откровение. Человек отметил, что скала пропитана особой энергетикой. Именно на горе Dreamy Draw он повстречался с Господом, который благословил его. Мужчина пожелал девушкам тоже найти счастье, радоваться жизни.
Подписи не было, вместо неё стоял символ «D». Студентки решили, что кто-то открыл для себя путь к Богу и теперь он желает, чтобы это сделали и они.
Девушки надеются когда-либо повстречать загадочного мужчину. Каждый раз, когда они вспоминают историю, по телу проходят мурашки.
Теги: США, Донбасс, Иисус Христос, встреча, студентки
- Портников: Кремль хочет надавить на Украину через американцев
- Тиллерсон встретится с Лавровым: в США назвали главную цель
- У Кучмы рассказали, чем завершилась встреча по Донбассу со спецпосланником США Волкером
- Зачем Волкер едет в Украину перед встречей с Сурковым
- В начале декабря ожидается неофициальная встреча украинской группы с командой Трампа
- Порошенко следует быть готовым к встрече с Трампом за сутки до начала – источник
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети