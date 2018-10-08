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Санкции затрещат: дипломат рассказал о последствиях возвращения российской делегации в ПАСЕ

08.10.2018 12:20
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Санкции затрещат: дипломат рассказал о последствиях возвращения российской делегации в ПАСЕ

Как передает replyua.net, украинский дипломат Константин Грищенко в эфире одного из телеканалов рассказал, чем грозит возвращение российской делегации в ПАСЕ для Украины. По мнению дипломата, возвращение россиян в ПАСЕ будет иметь серьезные последствия для Киева не столько потому что сам этот орган имеет важное влияние, столько потому что, как и какая-либо другая площадка в случае изменения ситуации, она имеет влияние на другие факторы, которые влияют на ситуацию вокруг нашего государства.

Грищенко подчеркнул, если Россия сможет вернуться без каких-либо последствий для себя, без изменения своего поведения или своей позиции по ключевым вопросам остановки войны на востоке Украины или статусу Крыма, то тогда возникает вопрос относительно будущего тех самых санкций. По сути, то, что было принято в ПАСЕ – это были санкции против России. Если они будут ослаблены или вообще отменены в результате только правово-политических изменений, то это добавил аргументов тем, кто выступает за отмену санкций на уровне ЕС.

По словам дипломата, сегодня вопрос к крымской делегации, которая не сумела остановить процесс возвращения РФ в ПАСЕ. Также есть вопрос, почему наша парламентская делегация не смогла доказать свою эффективность. 



Теги: Россия, Донбасс, дипломат, делегация, санкции
 
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