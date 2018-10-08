- РФ саботирует переговоры по миротворцам на Донбассе: почему Сурков отверг идею о выборах и амнистии - Волкер12:35
- Санкции затрещат: дипломат рассказал о последствиях возвращения российской делегации в ПАСЕ12:20
- Пойдет ли Путин на эскалацию военной обстановки на Донбассе, – мнение10:12
- ’’Спасите!’’ В России заключенные колонии устроили массовый бунт09:38
- В Google создали приложение позволяющее обходить любые блокировки сайтов08:02
- Всплыли тайные данные о разрушении Крымского моста07:15
- "И эти люди называют украинцев рабами Америки", - стало известно о новой афере, на которую луганчан толкнул Пасечник22:31
- Больше на Донбассе не появятся: СБУ "засветила" 206 боевиков "Вагнера", 8 уже ликвидированы16:41
- Прилепин объявил флешмоб в память о Захарченко14:42
- "Валите из Москвы", - житель Донецка поразил Сеть реакцией россиян на "паспорт ДНР" в столице РФ. ВИДЕО13:02
Санкции затрещат: дипломат рассказал о последствиях возвращения российской делегации в ПАСЕ
Как передает replyua.net, украинский дипломат Константин Грищенко в эфире одного из телеканалов рассказал, чем грозит возвращение российской делегации в ПАСЕ для Украины. По мнению дипломата, возвращение россиян в ПАСЕ будет иметь серьезные последствия для Киева не столько потому что сам этот орган имеет важное влияние, столько потому что, как и какая-либо другая площадка в случае изменения ситуации, она имеет влияние на другие факторы, которые влияют на ситуацию вокруг нашего государства.
Грищенко подчеркнул, если Россия сможет вернуться без каких-либо последствий для себя, без изменения своего поведения или своей позиции по ключевым вопросам остановки войны на востоке Украины или статусу Крыма, то тогда возникает вопрос относительно будущего тех самых санкций. По сути, то, что было принято в ПАСЕ – это были санкции против России. Если они будут ослаблены или вообще отменены в результате только правово-политических изменений, то это добавил аргументов тем, кто выступает за отмену санкций на уровне ЕС.
По словам дипломата, сегодня вопрос к крымской делегации, которая не сумела остановить процесс возвращения РФ в ПАСЕ. Также есть вопрос, почему наша парламентская делегация не смогла доказать свою эффективность.
Теги: Россия, Донбасс, дипломат, делегация, санкции
- Заявление Суркова, объявление "Малороссии"…Россия готовит государственный переворот в Украине, - Мирослав Гай
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Разрыв дипломатических отношений с Россией: чем это грозит Украине
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- Названа причина смерти дипломата Виталия Чуркина
- Всю суть российской военной дипломатии Лавров выразил в одной фразе
- В Донецке и Макеевке пилят деревья в городских парках12:45
- РФ саботирует переговоры по миротворцам на Донбассе: почему Сурков отверг идею о выборах и амнистии - Волкер12:35
- В оккупированном Коминтерново обстрелом поврежден жилой дом12:00
- Водяное обстреляли из тяжелой артиллерии11:16
- В зоне ООС 27 раз обстрелов за сутки: у НВФ потери11:03
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:42
- "Путин остановится на "ДНР" и "ЛНР", провал боевиков на Донбассе уже невозможно скрыть", - житель Донецка09:20
- В оккупированном Антраците сгорел торговый центр08:45
- Донецк объят огнем. В городе сильнейший пожар (Видео)08:30
- В Донецке «МГБ» приходит в дома тех, кого считали пропавшими без вести08:16
- Не пропустите: в небе над Украиной состоится грандиозное шоу!13:15
- Осенний уход за волосами13:00
- В Донецке и Макеевке пилят деревья в городских парках12:45
- РФ саботирует переговоры по миротворцам на Донбассе: почему Сурков отверг идею о выборах и амнистии - Волкер12:35
- Санкции затрещат: дипломат рассказал о последствиях возвращения российской делегации в ПАСЕ12:20
- В оккупированном Коминтерново обстрелом поврежден жилой дом12:00
- Названы проверенные народные средства от простуды11:45
- Часы ангела на октябрь 2018 года11:30
- Водяное обстреляли из тяжелой артиллерии11:16
- В зоне ООС 27 раз обстрелов за сутки: у НВФ потери11:03
- Осенний уход за волосами13:00
- Названы проверенные народные средства от простуды11:45
- Часы ангела на октябрь 2018 года11:30
- Как привлечь удачу в октябре каждому знаку зодиака09:55
- Первый признак болезни сердца покажут ноги07:30
- Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: Юрист рассказала о нескольких фактах18:39
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года18:12
- Что категорически нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй13:57
- Социологи выяснили, сколько жителей ОРДЛО поддерживают реинтеграцию в Украину 13:37
- Донбасс получил важный сигнал, - Волкер10:07
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Опубликованы фото разрушений в Куйбышевском районе Донецка
- Крах «ДНР» и «ЛНР» неизбежен. «Республики» готовятся к возвращению в Украину
- "ДНР" на гране краха. Готовьтесь к возвращению Донецка в Украину
- Губарев - "покойник": наговорил на ликвидацию Москвой – громкие подробности и кадры
- "После смерти Захарченко на "ДНР" можно ставить жирную точку, это последняя осень ОРДЛО", - житель Донецка
- "Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"
- "Днем они убивали украинцев, а ночью РПЦ прятала их в монастырях" - Парубий
- Коллаборанты-"переселенцы" из Донецка и Луганска, не обольщайтесь, за вами придут – Машовец