В Google создали приложение позволяющее обходить любые блокировки сайтов

08.10.2018 08:02

Инкубатор технологий Jigsaw (Google Ideas) выпустил новое приложение Intra, которое позволит заходить на сайты, заблокированные в конкретном государстве.

Об этом сообщает CNET.

Уточняется, что приложение будет создавать между сервером и смартфоном зашифрованное соединение, из-за которого провайдер не сможет определить, какие именно сайты посещает пользователь.

По словам разработчиков, многие страны стараются скрывать от своих граждан доступ к определенной информации путем блокирования ресурсов.

«Манипуляции с DNS-запросами являются одной из форм цензуры в мире. Люди находятся в опасности, пытаясь узнать, что происходит на самом деле», — говорит менеджер Jigsaw Джастин Хенк.

Представители приложения отмечают, что при помощи Intra можно посещать запрещенные сайты, при этом фактически не нарушая действующее законодательство.

Источник: https://antikor.com.ua