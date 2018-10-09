- Звоночек для Украины: новая элита Европы хочет сближения с Москвой19:42
- Как Россия плюет на "ЛНР": жена сидящего в тюрьме "генпрокурора" Подоброго пожаловалась Путину - ответ "убил" всех. ВИДЕО19:17
- Российский наемник "ДНР" угрожает Украине "поголовной утилизацией" - украинцы ответили18:16
- В России хотят построить дамбу и перекрыть Украине Днепр: в РФ готовят Украине ультиматум17:26
- В «ДНР» рассказали о ликвидации подразделений «оперативников» при «миндоходов»17:05
- В России признались в подрыве арсенала боеприпасов ВСУ под Черниговом: россияне активно злорадствуют16:05
- Взрывов было четыре: часовые рассказали, с чего ночью началась российская атака на склад боеприпасов в Ичне15:26
- Жителеи Луганска прошли вакцинацию от гриппа, – «ЛНР»15:04
- Террористы из всех округов оккупированного Крыма, Донецка, Луганска и России приехали к могиле Захарченко14:46
- Переговоры по Донбассу в Минске: СМИ назвали имя политика, который займет место Кучмы08:34
Звоночек для Украины: новая элита Европы хочет сближения с Москвой
Комитет по вопросам процедурных правил Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал поправки к правилам наложения санкций, делающие невозможным "прощение" России. Это решение еще должен подтвердить пленарный зал. При этом комитет отклонил поправки, представленные группой пророссийских депутатов. ПАСЕ уже не впервые продвигает восстановление в правах российской делегации. Что побеждает – российские деньги или европейские ценности, "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики Илия Куса.
Почему Россию так хотят видеть в ПАСЕ
Не знаю, насколько им действительно не хватает российских денег, но вопрос в том, что возвращение России в ПАСЕ – это интерес, во-первых, части европейского бизнеса, во-вторых, части европейских политиков. Особенно это касается тех, кто пришел к власти в ходе электоральных кампаний 2016-2017 годов. Многие из них – я сейчас имею в виду правых национал-популистов – культивируют и продвигают идею нормализации отношений с Россией. Поэтому, в принципе, это логический результат последних событий, которые происходили внутри ЕС. Стоит ожидать, что европейские политики, по крайней мере часть из них, начнут говорить о том, что надо возвращаться к более ли менее сбалансированным отношениям с Москвой.
Сразу отмечу, речь не идет о, к примеру, полном снятии санкций или о "мире-дружбе-жвачке". Такого нет. Европейские политики говорят об определенной стабилизации отношений.
Цена ценностей
Ценности или деньги? В этом плане, на мой взгляд, побеждают деньги. По крайней мере, я так думаю. К сожалению, международная политика построена таким образом, что деньги имеют больший вес, чем нормы или ценности. Европейский Союз несколько раз уже это демонстрировал, и касалось это не отношений с Россией, а других государств. Речь идет, например, об Азербайджане. Мы помним историю, когда он раздавал взятки, и ничего за это не было. После того, как журналисты сообщили об этом, никаких действий не произошло, никого не задерживали, не увольняли. Собственно, это и есть цена ценностей.
Надо понимать, что ценности и мораль, к сожалению, никогда не были главными в международных отношениях. Международный либеральный порядок, установленный после Второй мировой войны, принес права человека как основополагающий принцип государственного права. Появились новые категории международной уголовной юстиции, например, сексуальные преступления, которые теперь можно расследовать и за которые можно наказывать. Однако это еще не тот утопический порядок, когда мораль и ценности стоят на первом месте, а люди ради них могут отказаться от собственного богатства и благ. Пока такого не происходит, но это вполне логично и соответствует человеческой природе.
А что, если Россия таки вернется в ПАСЕ?
Если российскую делегацию возобновят в правах, это будет первым звоночком о том, что значительная часть правящих европейских элит готова к тому, чтобы идти на уступки России и рассматривать вариант нормализации отношений с Москвой. Это тревожный звоночек для Украины, поскольку это ослабляет наши позиции в Европе и позиции с учетом противостояния с Россией на востоке, в Крыму и в целом в информационном пространстве. Для нас это однозначно негатив.
Нет ничего такого в том, что россияне вернутся в ПАСЕ, никто не снимает с них всех санкций, но это может стать прецедентом, когда Европа взяла и решила поступить прямо противоположно тому, что говорит Украина в течение последних четырех лет об агрессии.
Это засвидетельствует тот факт, что наша позиция в чем-то неправильная. Ведь если есть такие разговоры, то, возможно, наши усилия по информационной работе в Европе недостаточны?
Если даже Россия вернется в ПАСЕ, это не трагедия и не конец света. Но если это действительно случится, то Украина должна будет очень серьезно задуматься: почему происходит такой разворот? Почему европейские элиты решили, что нормализация отношений с Россией важнее, чем поддержка Украины? И корректировать свою внешнюю европейскую политику, отталкиваясь от полученных ответов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Европа
- Сосед Украины предложил Москве союз против Киева
- Шэрон Стоун: "Трагические события в Украине были неотвратимы" (ВИДЕО)
- Портников: "Мы вместе загоняем в капкан бешеного зверя, опьяненного украинской кровью"
- Пономарь: о "битве всех битв" и немецких планах касательно "народных республик" Донбасса
- Внедрение в сознание украинцев тезиса о «деградации» - Кремль начал против Украины новую фазу войны
- Меркель и Путин сошлись во мнении относительно столкновений в Украине
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств22:37
- В Мариуполе прошла спецоперация: разогнали пенсионеров, торгующих фруктами21:22
- Венки, гвоздики, казаки. Возле кафе «Сепар» помянули Захарченко20:31
- Передел сфер влияния в Донецке решался на «сходке» воров в законе в Ростове — СМИ20:11
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы20:06
- Как Россия плюет на "ЛНР": жена сидящего в тюрьме "генпрокурора" Подоброго пожаловалась Путину - ответ "убил" всех. ВИДЕО19:17
- Российский наемник "ДНР" угрожает Украине "поголовной утилизацией" - украинцы ответили18:16
- Количество обстрелов с применением тяжелого вооружения возросло17:45
- В «ДНР» рассказали о ликвидации подразделений «оперативников» при «миндоходов»17:05
- «ДНР» получила больше 50 заявлений с просьбой вернуть рынки владельцам 16:24
- Елену Зайцеву госпитализировали прямо из здания суда: неожиданное происшествие поразило людей 23:39
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств22:37
- ''Доставайте штаны с начесом'': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине22:11
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- В Мариуполе прошла спецоперация: разогнали пенсионеров, торгующих фруктами21:22
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Венки, гвоздики, казаки. Возле кафе «Сепар» помянули Захарченко20:31
- Передел сфер влияния в Донецке решался на «сходке» воров в законе в Ростове — СМИ20:11
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы20:06
- Звоночек для Украины: новая элита Европы хочет сближения с Москвой19:42
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" кишечник18:48
- Новолуние 9 октября: что категорически нельзя делать15:40
- Осенний уход за волосами13:00
- Названы проверенные народные средства от простуды11:45
- Часы ангела на октябрь 2018 года11:30
- Как привлечь удачу в октябре каждому знаку зодиака09:55
- Первый признак болезни сердца покажут ноги07:30
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Опубликованы фото разрушений в Куйбышевском районе Донецка
- Крах «ДНР» и «ЛНР» неизбежен. «Республики» готовятся к возвращению в Украину
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Ситуация в "ЛНР": в оккупированном Алчевске взорван пассажирский автобус
- "Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"
- На могиле Захарченко в Донецке произошло резкое изменение: фото странного сооружения возле могилы удивило Сеть
- Коллаборанты-"переселенцы" из Донецка и Луганска, не обольщайтесь, за вами придут – Машовец