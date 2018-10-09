Звоночек для Украины: новая элита Европы хочет сближения с Москвой

09.10.2018 19:42

Комитет по вопросам процедурных правил Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал поправки к правилам наложения санкций, делающие невозможным "прощение" России. Это решение еще должен подтвердить пленарный зал. При этом комитет отклонил поправки, представленные группой пророссийских депутатов. ПАСЕ уже не впервые продвигает восстановление в правах российской делегации. Что побеждает – российские деньги или европейские ценности, "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам международной политики Илия Куса.

Почему Россию так хотят видеть в ПАСЕ

Не знаю, насколько им действительно не хватает российских денег, но вопрос в том, что возвращение России в ПАСЕ – это интерес, во-первых, части европейского бизнеса, во-вторых, части европейских политиков. Особенно это касается тех, кто пришел к власти в ходе электоральных кампаний 2016-2017 годов. Многие из них – я сейчас имею в виду правых национал-популистов – культивируют и продвигают идею нормализации отношений с Россией. Поэтому, в принципе, это логический результат последних событий, которые происходили внутри ЕС. Стоит ожидать, что европейские политики, по крайней мере часть из них, начнут говорить о том, что надо возвращаться к более ли менее сбалансированным отношениям с Москвой.

Сразу отмечу, речь не идет о, к примеру, полном снятии санкций или о "мире-дружбе-жвачке". Такого нет. Европейские политики говорят об определенной стабилизации отношений.

Цена ценностей

Ценности или деньги? В этом плане, на мой взгляд, побеждают деньги. По крайней мере, я так думаю. К сожалению, международная политика построена таким образом, что деньги имеют больший вес, чем нормы или ценности. Европейский Союз несколько раз уже это демонстрировал, и касалось это не отношений с Россией, а других государств. Речь идет, например, об Азербайджане. Мы помним историю, когда он раздавал взятки, и ничего за это не было. После того, как журналисты сообщили об этом, никаких действий не произошло, никого не задерживали, не увольняли. Собственно, это и есть цена ценностей.

Надо понимать, что ценности и мораль, к сожалению, никогда не были главными в международных отношениях. Международный либеральный порядок, установленный после Второй мировой войны, принес права человека как основополагающий принцип государственного права. Появились новые категории международной уголовной юстиции, например, сексуальные преступления, которые теперь можно расследовать и за которые можно наказывать. Однако это еще не тот утопический порядок, когда мораль и ценности стоят на первом месте, а люди ради них могут отказаться от собственного богатства и благ. Пока такого не происходит, но это вполне логично и соответствует человеческой природе.

А что, если Россия таки вернется в ПАСЕ?

Если российскую делегацию возобновят в правах, это будет первым звоночком о том, что значительная часть правящих европейских элит готова к тому, чтобы идти на уступки России и рассматривать вариант нормализации отношений с Москвой. Это тревожный звоночек для Украины, поскольку это ослабляет наши позиции в Европе и позиции с учетом противостояния с Россией на востоке, в Крыму и в целом в информационном пространстве. Для нас это однозначно негатив.

Нет ничего такого в том, что россияне вернутся в ПАСЕ, никто не снимает с них всех санкций, но это может стать прецедентом, когда Европа взяла и решила поступить прямо противоположно тому, что говорит Украина в течение последних четырех лет об агрессии.

Это засвидетельствует тот факт, что наша позиция в чем-то неправильная. Ведь если есть такие разговоры, то, возможно, наши усилия по информационной работе в Европе недостаточны?

Если даже Россия вернется в ПАСЕ, это не трагедия и не конец света. Но если это действительно случится, то Украина должна будет очень серьезно задуматься: почему происходит такой разворот? Почему европейские элиты решили, что нормализация отношений с Россией важнее, чем поддержка Украины? И корректировать свою внешнюю европейскую политику, отталкиваясь от полученных ответов.