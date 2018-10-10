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Оззи Осборн в срочном порядке госпитализирован
10.10.2018 17:30
Британский рок-музыкант Оззи Осборн попал в больницу.
Причиной стала серьезная инфекция.
По словам его супруги, певец порезал палец, а позже ударился рукой об дверь. В итоге большой и средний пальцы начали сильно отекать. Музыканта доставили в больницу, где у него обнаружили две инфекции. Из-за этого ему пришлось провести операцию.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Великобритания, музыкант, Оззи Осборн, госпитализация
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