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Оззи Осборн в срочном порядке госпитализирован

10.10.2018 17:30
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Оззи Осборн в срочном порядке госпитализирован

Британский рок-музыкант Оззи Осборн попал в больницу.

Причиной стала серьезная инфекция.

По словам его супруги, певец порезал палец, а позже ударился рукой об дверь. В итоге большой и средний пальцы начали сильно отекать. Музыканта доставили в больницу, где у него обнаружили две инфекции. Из-за этого ему пришлось провести операцию.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Великобритания, музыкант, Оззи Осборн, госпитализация
 
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