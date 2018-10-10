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Ученые создали колбасу для веганов
Ученые создали вкусную колбасу.
В Сан-Франциско убежденные веганы впервые решили отведать мясное блюдо только потому, что свиная колбаса была приготовлена без убийства домашнего животного.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на inshe.tv.
В США ученые создали вкусную колбасу из искусственных клеток свиньи. Метод был разработан участниками стартапа New Age Meats, которые взяв ткани у свиньи Джесси, лабораторным путем вырастили из них ткань, пригодную для употребления в пищу.
Приглашенные на церемонию дегустации представители веганского движения, некоторое время колебались и обсуждали между собой этические проблемы, связанные с поеданием мяса. Однако было решено, что раз животное на пострадало, то его ткани вполне годятся для еды.
По мнению большинства дегустаторов, предложенная им колбаса ничем не отличалась от натуральной, а значит, участники стартапа смогли открыть новую эру в пищевой промышленности.
Она не потребует от производителей затрат на содержание и убой домашних животных. Ученые говорят, что эксперимент с Джесси стал первым шагом. Далее исследователи намерены работать с коровами, овцами и даже рыбами, где будут разработаны новые, усовершенствованные методы.
Теги: Донбасс, ученые, вегетарианство, колбаса
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