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Любимицу миллионов упекли в психиатрическую клинику
Известная певица и актриса Селена Гомес была госпитализирована в психиатрическое учреждение на Западном побережье США. Как сообщает replyua.net со ссылкой на издание TMZ, 26-летняя Гомес была госпитализирована в результате резкого эмоционального расстройства.
Издание отмечает, что за последние 15 дней певицу уже два раза помещали под медицинское наблюдение. В первый раз анализы крови были очень плохими, поскольку ранее певица перенесла операцию по пересадке почки. Однако после обследования Гомес уехала домой. Спустя несколько дней певица начала жаловаться на тяжелую депрессию, потом закрыла все свои страницы в социальных сетях, но перед этим рассказала, что последние пять лет ее постоянно преследует депрессия.
Напомним, что ранее она встречалась с певцом Джастином Бибером. В настоящее время он завел отношения с дочерью популярного актера Хейли Болдуин. Поклонники не исключают, что именно расставание с Бибером стало причиной развития депрессии у Гомес.
Теги: Донбасс, актриса, психиатрическая лечебница, Селена Гомес
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