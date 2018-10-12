Найдено спасение от глобального потепления

12.10.2018 08:00

Произойдут значительные потери коралловых рифов.



Ученые говорят об изменениях климата в худшую сторону в ближайшие 20 лет, что ведет к глобальному потеплению. В новом докладе ООН прогнозируется, что уже к 2040 году миллионы людей будут умирать от сильной жары.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CBS News.



Над докладом на 728 страниц работали свыше 90 ученых из 40 стран Межправительственной группы экспертов по изменению климата.



Также произойдут значительные потери коралловых рифов и повышение уровня моря, что в свою очередь может привести к уничтожению небольших островных стран, таких как Багамские Острова и Мальдивы.



Но есть несколько практических способов, которыми каждый человек может помочь в борьбе с глобальным потеплением. Их рассказал корреспондент The New York Times Сомини Сангупта.



Первое, что необходимо сделать, это отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта.



Также Сангупта предложил покупать меньше одежды или приобретать вещи, сделанные из переработанной ткани, так как вещевая и обувная промышленность способствуют выбросам парниковых газов.



Кондиционеры и холодильники можно заменить на те, что экономят электроэнергию и снижают количество фторуглеродов (ГФУ). А также большее внимание уделить натуральным продуктам питания.



В докладе подчеркивается, как Земля нуждается в «быстрых и далеко идущих» изменениях в энергетических системах, землепользовании, городском и промышленном проектировании, а также переходе от ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ.