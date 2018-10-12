- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Прокуратура официально признала взрывы в Ичне диверсией - осталось выяснить, стоит ли за преступлением Россия16:41
- ЕС без проблем покупает украинский лес как "дрова" - британский эколог16:22
- В Минске на переговорах по Донбассу Украину представит Демченко вместо Кучмы15:40
- В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"14:22
- "Минск - 2" помог России стать "неуязвимой" в ООН: кто может заставить Кремль закончить войну на Донбассе13:42
Найдено спасение от глобального потепления
Произойдут значительные потери коралловых рифов.
Ученые говорят об изменениях климата в худшую сторону в ближайшие 20 лет, что ведет к глобальному потеплению. В новом докладе ООН прогнозируется, что уже к 2040 году миллионы людей будут умирать от сильной жары.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CBS News.
Над докладом на 728 страниц работали свыше 90 ученых из 40 стран Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
Также произойдут значительные потери коралловых рифов и повышение уровня моря, что в свою очередь может привести к уничтожению небольших островных стран, таких как Багамские Острова и Мальдивы.
Но есть несколько практических способов, которыми каждый человек может помочь в борьбе с глобальным потеплением. Их рассказал корреспондент The New York Times Сомини Сангупта.
Первое, что необходимо сделать, это отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта.
Также Сангупта предложил покупать меньше одежды или приобретать вещи, сделанные из переработанной ткани, так как вещевая и обувная промышленность способствуют выбросам парниковых газов.
Кондиционеры и холодильники можно заменить на те, что экономят электроэнергию и снижают количество фторуглеродов (ГФУ). А также большее внимание уделить натуральным продуктам питания.
В докладе подчеркивается, как Земля нуждается в «быстрых и далеко идущих» изменениях в энергетических системах, землепользовании, городском и промышленном проектировании, а также переходе от ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ.
Теги: Донбасс, глобальное потепление, кораллы
- Против предвыборного популизма оппозиции выступили периферийные регионалы
- Известный телезрителям сын погибшего нардепа нашёлся
- Заявление Януковича: "В стране - переворот. Моей отставки не будет" (ВИДЕО)
- Батальон "Донбасс" захватил офис Партии регионов и нашёл там георгиевские ленты (ВИДЕО)
- В СБУ не знают, когда материалы "черной бухгалтерии" ПР появились у экс-замглавы службы
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети