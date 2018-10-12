- Найдено тело скандального российского актера20:02
- Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода19:30
- Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос19:00
- В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью18:35
- Ученые бьют тревогу: Армагеддон на Земле может произойти очень скоро17:31
- Любимицу миллионов упекли в психиатрическую клинику16:55
- «Снимают с ролей». Пореченков пожаловался на проблемы после визита в «ДНР»15:21
- «С ножом против ВСУ». В РФ рассказали о «храбрости» убитого Захарченко14:49
- К чему готовится Россия? С территории РФ в «ДНР» через лесополосу на границе проезжают «Уралы» и «КАМазы»14:36
- Россия совершила "нападение" на государственные объекты Украины11:32
Найдено тело скандального российского актера
Актер популярного российского сериала совершил самоубийство
Михаил Фатеев, славу которому принесла роль в сериале «Глухарь», арестованный за педофилию, повесился в СИЗО, пишет proua.com.ua.
В последние дни он неоднократно высказывал мысли о суициде. Сегодня в 16:03 его нашли без сознания в камере.
Сосед Михаила Фатеева говорит, что спал в тот момент когда все произошло. В камере они были вдвоём. Слова сокамерника Павла подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. Версия о насильственном характере смерти не рассматривается.
Ранее актера Михаила Фатеева из сериала «Глухарь» задержали в России за совращение 14-летного мальчика. По информации СМИ, Михаил Фатеев обратил внимание на мальчика, который раздавал газеты в метро. Актер пообещал ему помочь с работой, дал свой номер и дождался, пока тот напишет.
После того, как подросток написал актеру, Михаил сразу начал отправлять несовершеннолетнему свои обнаженные фото, фотографии половых органов и приглашать его в гости. Мальчик рассказал обо всем взрослым, которые и написали на актера заявление в полицию. Актера обвинили в совращении малолетних и распространении порно.
До последнего времени 44-летний Михаил Фатеев работал в драматическом театре Виктюка. Популярность он приобрел снявшись в лентах «Марш Турецкого», «Глухарь», и «Офицеры».
Артист проходил по уголовному делу части 1 статьи 135 УК РФ и части 3 статьи 242 УК РФ за развратные действия и распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации.
Арест популярного актера вызвал широкий резонанс в творческой среде. В частности, известный режиссер Роман Виктюк, в чьей труппе работал Михаил, считал обвинения в адрес звезды безосновательным и не соответствующими правде. Театральный постановщик заявил, что знаком с Фатеевым 20 лет, и за это время ни разу не сталкивался с проявлением вменяемых ему наклонностей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, актер, сериал, самоубийство
- Жители Донецка сообщают о новом пожаре в городе: "Пожарка и МЧС в сторону ЦУМа что д**ные мчат" – подробности20:38
- Боевики «ДНР» ходят по домам и проверяют документы жителей20:19
- Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода19:30
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек19:14
- Пушилин рассказал, как Ахметов «угрожал» главарям ОРДО18:48
- Сурков взял реванш за Луганск: Политолог о «выборах» в «ДНР»18:05
- "Фейсбук" забанил Прилепина на месяц за странное фото Захарченко: опубликован скандальный снимок главаря "ДНР"17:15
- "Угадайте, что поют пьяные дончане и луганчане в Буче: вы даже не можете себе представить", - Сазонов16:38
- Переселенцы могут получить гранты на образование16:04
- Появились подробности пожара в Донецком горном техникуме15:52
- Жители Донецка сообщают о новом пожаре в городе: "Пожарка и МЧС в сторону ЦУМа что д**ные мчат" – подробности20:38
- Боевики «ДНР» ходят по домам и проверяют документы жителей20:19
- Найдено тело скандального российского актера20:02
- В ВР хотят перенести День Независимости: подробности19:45
- Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода19:30
- Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек19:14
- Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос19:00
- Пушилин рассказал, как Ахметов «угрожал» главарям ОРДО18:48
- В Польше заговорили о присоединении Украины к Триморью18:35
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Медики рассказали, какие продукты могут защитить от диабета18:20
- Врачи рассказали, кому нельзя вакцинироваться от гриппа11:15
- Ювелирные украшения по знакам Зодиака09:31
- Назван напиток, провоцирующий образование камней в почках09:15
- Самые красивые женщины по Знаку Зодиака08:48
- 7 снов, которые снятся к счастью07:46
- Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру07:24
- «Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''22:13
- Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать22:15
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств
- Плохие новости для "Л/ДНР": Путин подписал неожиданный указ по Донбассу
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Наемники ОРДО подорвались на минном поле: названо число погибших
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы
- Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса
- "От ударов артиллерии вздрагивала земля", - Сеть поразили жуткие кадры разрушительного обстрела мирных жителей
- Осень в оккупированной Горловке: соцсети
- Боевики «ДНР» переносят блокпосты впритык к жилым домам Донецка