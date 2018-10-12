Путин оправдал зверство Хабиба и пригрозил миру

12.10.2018 07:24

Президент России Владимир Путин оправдал бойца UFC Хабиба Нурмагомедова за нападение на зрителей поединка с ирландцем Конором МакГрегором.

Путин встретился с Нурмагомедовым и его отцом, заявив, что Хабиб "выиграл достойно и убедительно".

"Если на нас нападают извне, то не только ты, мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить", - сказал Путин.

Источник: https://antikor.com.ua