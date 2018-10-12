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Удастся ли ФК Милан вернуться в элиту итальянского футбола?
Летом 2017 года «Милан» провел впечатляющую трансферную кампанию. Болельщики рассчитывали на то, что это поможет клубу вернуться в Лигу чемпионов. Однако прошлый сезон стал для них настоящим разочарованием.
В это межсезонье «россо-нери» не были так активны и расточительны на трансферном рынке. Среди громких приобретений следует выделить только подписание Гонсало Игуаина. Теперь в составе «Милана» есть действительно классный бомбардир, которого клубу так не хватало в последнее время. В прошлом сезоне ставка на Каличина и Андре Силву провалились, и оба форварда поехали покорять чемпионат Испании.
Обновленный ФК Милан по своему составу превосходит многих конкурентов в Италии, однако, даже в этом сезоне претендовать на место в зоне Лиги чемпионов будет крайне сложно. О том, чтобы догнать «Ювентус», речь не идет, но с другими клубами можно побороться. Среди главных претендентов на места в еврокубках, с которыми «Милану» предстоит соперничать:
-
«Рома»;
-
«Интер»;
-
«Наполи»;
-
«Лацио».
Новый сезон подопечные Гаттузо начали с ряда неубедительных ничьих, которые сразу отбросили их в середину турнирной таблицы. На 777score традиционно представлена статистика футбола, что позволит держать руку на пульсе актуальных событий.
Перспективы «россо-нери» на протяжении сезона
Попасть в зону Лиги чемпионов «Милану» будет крайне непросто. Для этого подопечные Гаттузо должны не только выигрывать свои матчи, но и рассчитывать на осечки конкурентов. Главная проблема «росс-нери» – отсутствие стабильности. Они могут выдать один действительно классный матч и после этого сыграть 3-4 неудачных.
В прошлом сезоне Гаттузо выступил в роли отличного мотиватора, поэтому «Милан» сумел добиться нескольких важных побед подряд. Сейчас наставник выстраивает принципиально другую игру с короткими передачами и контролем мяча, которая была у «Барселоны» времен Гвардиолы.
Еще один шанс для «Милана» – это Лига Европы, где команда неплохо стартовала.
Автор: Максим Ветров
Теги: Донбасс, спорт, футбол, Лига Чемпионов, Милан
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