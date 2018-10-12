Удастся ли ФК Милан вернуться в элиту итальянского футбола?

12.10.2018 10:12

Летом 2017 года «Милан» провел впечатляющую трансферную кампанию. Болельщики рассчитывали на то, что это поможет клубу вернуться в Лигу чемпионов. Однако прошлый сезон стал для них настоящим разочарованием.

В это межсезонье «россо-нери» не были так активны и расточительны на трансферном рынке. Среди громких приобретений следует выделить только подписание Гонсало Игуаина. Теперь в составе «Милана» есть действительно классный бомбардир, которого клубу так не хватало в последнее время. В прошлом сезоне ставка на Каличина и Андре Силву провалились, и оба форварда поехали покорять чемпионат Испании.



