Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Новый удар по РПЦ: Греция закроет Афон для Московской патриархии

13.10.2018 18:19
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новый удар по РПЦ: Греция закроет Афон для Московской патриархии

По Русской православной церкви в скором времени будет нанесен очередной болезненный удар. Для РПЦ закроют Афон. О важном решении руководства Греческой церкви рассказала "ЛентаUA.net"
Томос, дарованный 11 октября Вселенской патриархией Украине, сильно подкосил РПЦ. Греция, пережившая недавно "атаку" спецслужб РФ, внезапно осмелела и вводит жесткие санкции. "Греческая церковь наложит запрет на посещение Афона для клириков и мирян РПЦ", - рассказал "Незыгарь", ссылаясь на собственный неназванный источник.
Важно отметить, что Греция и РФ "поссорились" еще в июле нынешнего года, когда российские спецслужбы "застукали" на попытке подкупить высшее духовенство Афона. Греки выслали несколько дипломатов-разведчиков РФ, Москва ввела "зеркальные меры". На этом ситуация "зависла", но Томос, подкосивший позиции Москвы, все изменил. Последнее решение Афона весьма красноречиво. Оно показывает, что от мощи и влияния РПЦ уже практически ничего не осталось. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что в Кремле "слили" новую стратегию РПЦ после ухода Украины.



Теги: Донбасс, Греция, закрытие, Московский Патриархат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх