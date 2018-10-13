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Новый удар по РПЦ: Греция закроет Афон для Московской патриархии
По Русской православной церкви в скором времени будет нанесен очередной болезненный удар. Для РПЦ закроют Афон. О важном решении руководства Греческой церкви рассказала "ЛентаUA.net"
Томос, дарованный 11 октября Вселенской патриархией Украине, сильно подкосил РПЦ. Греция, пережившая недавно "атаку" спецслужб РФ, внезапно осмелела и вводит жесткие санкции. "Греческая церковь наложит запрет на посещение Афона для клириков и мирян РПЦ", - рассказал "Незыгарь", ссылаясь на собственный неназванный источник.
Важно отметить, что Греция и РФ "поссорились" еще в июле нынешнего года, когда российские спецслужбы "застукали" на попытке подкупить высшее духовенство Афона. Греки выслали несколько дипломатов-разведчиков РФ, Москва ввела "зеркальные меры". На этом ситуация "зависла", но Томос, подкосивший позиции Москвы, все изменил. Последнее решение Афона весьма красноречиво. Оно показывает, что от мощи и влияния РПЦ уже практически ничего не осталось. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что в Кремле "слили" новую стратегию РПЦ после ухода Украины.
Теги: Донбасс, Греция, закрытие, Московский Патриархат
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