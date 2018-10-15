Птица нанесла ущерб в четыре тысячи евро

15.10.2018 08:39

В Милане птица повредила картину итальянского художника XVII века Филиппо Аббьяти. За реставрацию полотна властям пришлось выложить четыре тысячи евро. Выделить средства распорядилась мэрия города.





Сообщение об этом появилось в газете Corriere della Sera.



Инцидент произошел летом, когда было очень жарко. Птица, скорее всего, попала в зал через открытое окно и повредила картину. На полотне изображен Давид с головой Голиафа. Сейчас оно украшает Зал часов в палаццо Марино в Милане и является частью коллекции замка Сфорца (Кастелло Сфорцеско).



Согласно данным мэрии, птица испортила три четверти поверхности полотна и верхнюю часть очень дорогой рамы, которая была обработана позолотой. Картину нужно было немедленно восстановить, так как органический материал крайне вреден для полотна.



К октябрю картину успели полностью восстановить и уже повесили ее на место.

Источник: https://zi.dn.ua