В арктических льдах обнаружили монстра

15.10.2018 20:55

Планктон едва виден человеческим глазом.



Биологи обнаружили во льдах на территории Арктики «маленького монстра» - странно выглядящее животное, напоминающее пришельца из космоса.



Когда мы говорим «монстр», то подсознательно подразумеваем огромное, внушающее ужас чудовище. Однако размер - вовсе не главный критерий монструозности.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на popmech.



Еще в XIX веке Джеймс Дуайт Дана впервые описал странный вид планктона, не похожий на своих сородичей. Он назвал его Monstrilla, «маленький монстр», и имя это вполне соответствует внешнему виду морских существ. Ученые прошлых веков славились своей любовью к броским и экзотическим названиям, что и по сей день придает ботанике и зоологии изрядный колорит.



В 2014 году экспедиция в Арктику продолжила дело Дуайта и открыла совершенно новый вид крошечных монстров благодаря тому, что некоторые его представители вмерзли в лед. Исследователи окрестили разновидность Monstrillopsis planifrons, то есть «маленький монстр с плоской головой». Исследования, подобные этому, в очередной раз показывают, что Арктика и Антарктида полны загадок, которые ждут своих первооткрывателей.



Ведущий автор исследования Аурели Делафорг отмечает в статье на портале ZooKeys, что по мере продвижения исследовательской деятельности и анализа биомов различных региональных зон Арктики число новых видов животных и растений будет только увеличиваться. Несмотря на то, что планктон едва виден человеческим глазом, на самом деле это один из самых важных типов морских обитателей, который напрямую влияет на экосистему всей планеты.



M. planifrons - это странное миниатюрное ракообразное длиной всего в несколько миллиметров, напоминающее одноглазую восьмилапую креветку с пушистыми «усиками». Помимо этого, у «маленького монстра» можно заметить дополнительную пару конечностей, напоминающую уменьшенную копию конечностей выдры, а также необычного вида гениталии. Открытие было удачным, потому что именно в мае-июне можно наблюдать взрослых особей во всей своей красе. В остальное время они или находятся в стадии личинок, или уже активно паразитируют на моллюсках.