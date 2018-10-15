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Житель Китая нашел гробницу с пришельцами

15.10.2018 10:15
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Житель Китая нашел гробницу с пришельцами

Ученые десятилетиями пытаются выяснить, от кого произошли люди. Самая распространенная версия – от обезьян.

Согласно Библии, нас сотворили Высшие силы. Третья теория: мы – творение инопланетян, которые в древности обитали на нашей планете. Развитые цивилизации из других планет, по рассказам конспирологов, навестили Землю и дали старт человеческой расе.

На территории Китая в одной пещере, находящейся в горах Кунь-Кетт, обнаружил один ученый странные дискообразные диски, возраст которых составил более десяти тысяч лет. Находка была сделана археологом Чи Пу в далеком 1937 году. Тогда ученый прятался от грозы, как вдруг заметил в подземелье пару гробниц.

В пещере хоронились странные существа, их рост не превышал одного метра. Скорее, это были инопланетяне. На дисках могла описываться история крушения летающей тарелки. Пришельцы, когда вынужденно сделали остановку на Земле, и передали аборигенам тайные знания. Произошло это примерно в 8-ом тысячелетии до нашей эры.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Китай, гробница, пришельцы
 
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