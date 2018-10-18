100 заказов в минуту: канадцы выстроились в очередь за марихуаной

18.10.2018 14:41

В первый день после легализации употребления марихуаны по всей Канаде выстроились длиннющие очереди. 17 октября началась продажа марихуаносодержащих товаров во всех провинциях и территориях Канады, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.



Подробные условия покупки и продажи марихуаносодержащих товаров разнятся в зависимости от региона, но большинство провинций запустили как онлайн сбыт, так и физически открыли магазины.



В городе Сейнт Джон, столице самой восточной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, очереди возникли еще ночью 16 октября. Местное законодательство разрешает продажу марихуаны до 2 ночи, поэтому много желающих изъявили желание получить долгожданное в следующую же минуту после его легализации, наступившей в полночь по местному времени.



В остальных регионах Канады специализированные магазины открыли свои двери утром 17 октября и в течение нескольких часов распродали большинство своих запасов.



По словам представителей компании Shopify, обеспечивающей техническую сторону государственного монополиста по сбыту марихуаны в наиболее населенной провинции Канады Онтарио, каждую минуту онлайн магазин принимал около 100 заказов.

Напомним: 17 октября Канада стала вторым государством в мире, которое на национальном уровне легализовало употребление марихуаны. Руководство страны намерено таким образом лишить доходов преступные группировки, которые ранее зарабатывали миллиарды долларов на торговле не всегда качественными марихуаносодержащими товарами.