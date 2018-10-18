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Мужчина вернулся домой после своих "похорон"
Такая путаница дейтвительно произошла в Канаде.
Люди не перестают удивлять невероятными событиями в своей жизни. Так, недавно мужчина, которого считали мертвым и давно похоронили, вернулся домой. Инцидент произошел в Канаде, сообщает ВВС.
Оказывается, что в августе 2018 года мужчина, при котором не было документов, потерял сознание на улице. Его госпитализировали, но он скончался в больнице. Медики сообщили об умершем неизвестном одной местной семье, которая разыскивала родственника.
Семья узнала в погибшем члена семьи, забрала тело и провела похороны. Но спустя некоторое время "погребенный" вернулся домой. Полиция предполагает, что семья похоронила вместо своего родственника известного в Торонто музыканта Скотта Кашни. Исполнитель пропал летом 2018 года.
Тело погребенного эксгумируют для экспертизы, но родственники уже опознали часть вещей, принадлежавших Кашни.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Канада, мужчина, похороны
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