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Путин разразился циничным заявлением: "Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем"
Российский лидер уверяет, что россияне готовы отдать жизнь за родину, но за кого они тогда гибнут на украинской земле .
Президент РФ Владимир Путин дал понять, что его страна не вмешивается в дела других государств. Он объяснил, что у России огромная территория и ей ничего ни у кого не нужно. Об этом он заявил во время выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По его словам, россияне за свою страну жизнь готовы отдать, хотя и не уточнил, что его граждане продолжают гибнуть в войне против Украины и явно не за Россию.
"Никаких (конфликтов не боимся – ред.). Мы вообще ничего не боимся. Страна с такой территорией, с такой системой обороны, с таким населением, готовым отстаивать свою независимость, свой суверенитет. Далеко не везде, не во всех странах такая предрасположенность граждан жизнь свою отдать за отечество", – заявил Путин.
В то же время российский лидер на фоне разветвленной российской агрессии в мире – не только против Украины, – обвинил Запад в создании искусственного кризиса по решению проблем, а также дал понять, что его стране не нужны чужие территории.
"Мы никуда не забираемся, у нас огромная территория, нам ничего не нужно ни у кого. Но, естественно, мы дорожим своим суверенитетом, независимостью. Так было всегда, во все времена истории нашего государства. Это в крови нашего народа. Нагнетание обстановки, истерики – это не наша методика, как у нас иногда любят говорить. И вообще, поставить весь мир на грань какого-то всеобъемлющего, с трудно прогнозируемым результатом кризиса – это безответственная политика. Мы никогда такую политику не проводили и проводить не будем. Такая шутка есть, старая, с бородой. Может, кто-то не знает – будет интересно. Звучит она так: Вопрос: "Как вы расслабляетесь?" Ответ: "Я не напрягаюсь". То же самое касается напряжения в международных делах. Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем", – заверил президент РФ.
На этом же мероприятии Владимир Путин удивил "откровением" про аннексию Крыма. Он считает, что крымчане сами выбрали, с кем жить дальше, хотя забыл упомянуть, что т.н. "референдум" на полуострове в 2014 году был незаконным.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, заявление
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